Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi mağarada hazine ararken mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılan 9 defineciden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde 35 metrelik mağarada definecilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı. Hemen bölgeye giden İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri definecilerden 9’unu gözaltına aldı. Mağarada mahsur kalan 2 kişi için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, ekipler 1 saatlik çalışmayla mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 defineci ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Y.E. (56), N.D. (67), S.A.B. (53), F.Y. (48), K.Y. (32), M.Ç. (53), H.A. (53) ve N.E. (54) tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2019 yılında aynı bölgede eşkıyanın hazinesini arayan 7 defineci mahsur kalmış, jeneratör gazından zehirlenen bir defineci ise hayatını kaybetmişti.