Kocaeli’de huzurevi sakinlerinin denize gitme talebi geri çevrilmedi. Huzurevinden alınarak sahile götürülen vatandaşlar, denizin serin sularıyla buluşarak, keyifli bir gün geçirdi.

Kocaeli Huzurevi sakinleri, sıcak yaz günlerinde denizin serin sularıyla buluşma isteğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne iletti. Talebi değerlendiren ekipler, 65 yaş üzeri 30 vatandaşı Kandıra Kumcağız Sahiline götürdü. Vatandaşların rahat edebilmesi için sahilde şezlong ve şemsiye hizmeti de sunuldu. Tüm gün boyunca denizin tadını çıkaran huzurevi sakinleri, kendilerine bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Hayatın İçindeyim Projesi" kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların aktif ve sürdürülebilir bir yaşam sürmelerine imkan tanıyor. Bu proje sayesinde huzurevi sakinleri de sosyal etkinliklerle dolu dolu bir hayatın parçası olabiliyor.