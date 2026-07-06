Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, Türkiye’deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin ülkenin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının göstergesi olduğunu ifade etti. Buna mukabil devam eden davalar hakkında mahkeme önlerinde hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasının Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutum olduğunu vurgulayan Gürlek, yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti. Gürlek, "Buradan açıkça ifade ediyorum, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, Türkiye’nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlet olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek paylaşımını, "Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.