Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıkladıktan sonra alkollü içki ve sigaraya uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artış yapıldı. Bu vergi artışı, alkol ve sigara fiyatlarına yansıyarak zam yağmurunu beraberinde getirdi. Pek çok alkol ve sigara markası yeni fiyat tarifelerini duyururken, son zam haberi İsabey şarap grubundan geldi.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden İsabey şarap grubunun güncellenmiş fiyat listesini paylaştı. Dündar’ın paylaştığı listeye göre, İsabey şarap grubunun yeni fiyatları şöyle: