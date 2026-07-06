Dernek açıklamasında, söz konusu projenin yalnızca Fevziye ve Elmaçayır'ı değil; Çaylıca, Turgutalp, Süle, Paşaören, Kayapınar, Doğanyurdu, Cerrah, Çeltikçi ve çevre mahalleleri de yakından ilgilendirdiği belirtilerek, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, İnegöl'ün büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan su ihtiyacı nedeniyle yeraltı su rezervlerinin stratejik öneme sahip olduğu ifade edilirken, iklim değişikliği ve kuraklık riskleri nedeniyle yeni ticari sondaj çalışmalarının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

FEVDER, yatırım ve kalkınmaya karşı olmadıklarını ancak içme suyu kaynaklarının ticari faaliyetlerin önünde tutulması gerektiğini belirterek, geçmiş yıllarda aynı bölgede yapılan sondaj çalışmalarının ardından Çaylıca Mahallesi'nin içme suyu temininde sorunlar yaşandığının bölge halkı tarafından dile getirildiğini ve bu nedenle yeni projeye ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını ifade etti.

Dernek, yayımladığı açıklamada sondaj projesinin durdurulmasını, izin süreçlerinin yeniden değerlendirilmesini ve bağımsız hidrojeoloji, çevre mühendisliği ile su kaynakları uzmanlarından oluşacak bilim kurullarınca kapsamlı inceleme yapılmasını talep etti. Ayrıca değerlendirmelerde ekonomik kazanç yerine İnegöl'ün içme suyu güvenliği, tarımsal üretimi ve doğal ekosistemin korunmasının öncelikli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda başta Devlet Su İşleri, BUSKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunan FEVDER, "İnegöl'ün suyu hiçbir ekonomik yatırımın alternatifi değildir. Su yaşamdır. Su kaynaklarımızın korunması, İnegöl'ün geleceğinin korunmasıdır." ifadelerine yer verdi. Dernek, bölge halkını da su kaynaklarına sahip çıkmaya davet etti.