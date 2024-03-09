İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, “Aynı deprem planını 3 kez yayınladılar. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama değer verdikleri kadar İstanbullu kardeşlerimize değer vermediler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, milletvekilleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar, konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti.

"Türkiye’nin 60 bin konutluk akıllı şehrini Esenler’imize kazandırdık"

Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Tarihin en büyük kentsel dönüşümünü olan Türkiye’nin 60 bin konutluk akıllı şehrini Esenler’imize kazandırdık. Onlar 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler ama 5 bini bile dönüştüremediler. Bu kafayla, giderlerse vaat ettiklerini ancak 100 yılda yaparlar. Bu da yetmezmiş gibi milletin aklıyla alay ettiler. Aynı deprem planını 3 kez yayınladılar. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama değer verdikleri kadar İstanbullu kardeşlerimize değer vermediler. Ne yaptılar? Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme bütçe ayırmadılar. Yine tembel başkan bizim 650 bin konut vaadimizi de yapılmaması gereken bir proje olarak görüyor. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Biz sizi CHP’nin beceriksizliğine, liyakatsizliğine, insafına terk etmeyeceğiz” dedi.

"Bu millete yaya trafiğini reva gördüler”

"Bu şehrin bir diğer önemli sorunun da trafik ulaşım problemi olduğunu biliyoruz” diyen Kurum mevcut İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

“İstanbul’da araç trafiğini çözemedikleri gibi bu millete yaya trafiğini reva gördüler. Ben belediye başkanı olsam benim vatandaşım metrobüs durağında öyle bir çile çekse o koltukta 1 dakika oturmam. İstanbulluların bu çilesini görünce bile bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar. İstanbul’a yabancı ve yalancı başkan; Kadir Ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor. Halbuki İBB’nin resmi internet sitesi onu çok güzel yalanlıyor. Oradaki verilere göre; sıfırdan başlayıp yaptım dediği Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Temelini attım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine CHP grubunun ‘hayır’ oyu verdiği ortaya çıktı. O gün bu yalancı başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı. O da hayır oyu verenlerden.”

"Sen git önce oturduğun koltuğun hakkını ver"

Ev kadınlarının ayrıştırılması ve CHP Genel Başkanı Özel’in bedelli askerlikle ilgili sözlerine tepki gösteren Kurum, "Şimdi ev kadınlarını diğer kadınlardan ayrıştırıyorlar. Bunların ömrü ayrımcılıkla geçti. Bunların ömrü milleti bölmek, ötekileştirmekle geçti. Özgür Özel ben bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyorum diyor. Sen kimsin? Sen daha dün bizim Kur’an kurslarına giden çocuklarımızı orta çağ zihniyeti olarak tarif ettin. Sen şehit cenazemizde kahkahalar attın. Şimdi kalkmış ben bedelli askerlik yapanların oyuna talip değilim diyorsun. Sen milletin vatan sevgisini sorgulayacak bu ülkedeki son adamsın. Sen git önce oturduğun koltuğun hakkını ver. Onlar masa arkası ittifaklarla birlikte milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Siz çeşme açılışından öteye gidememiş bir anlayışsınız” şeklinde konuştu.

“Esenler’e 29 bin metrekarelik Çocuk Köyü yapacağız”

Esenler’de hayata geçireceği projelerini açıklayan Kurum, "1 Nisan’dan itibaren şu anda bulunduğumuz bu meydandan başlayarak Nostaljik Tramvayımızın projesini hemen başlatacağız. Oruç Reis Mahallemizde, Türkiye’nin büyük kentsel dönüşümünü Tevfik Başkanım ile birlikte yaptık. Buradaki alana bir de yeni bir Millet Bahçesi yapacağız. Esenler’imize 29 bin metrekarelik bir yeşil alan üzerine bir Çocuk Köyü yapacağız. Esenler’imize yeni ve modern bir nikah salonu kazandırıyoruz. Bu nikah salonumuzun zemin altına da 669 araçlık bir otopark yapacağız. Esenler’imize bir Engelsiz Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olacağız” ifadelerini kullandı.