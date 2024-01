İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği Tokatlılar Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Kurum “Bu şehirde tek bir riskli yapı kalmasın istiyoruz. Bu güzel şehri afetlerde yanımızda olmayanların ihmaline terk etmeyeceğiz. İstanbullular artık CHP’li mevcut yönetimin ihmalkârlığından da, sorumsuzluğundan da bıkmış usanmıştır” dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu’nun (İSKODEF) Fatih’te düzenlediği Tokatlılar Buluşması’nın kahvaltı programına katıldı. Başkan Adayı Kurum’u Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Rasim Yağar karşıladı. Programa İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İSKODEF Genel Başkanı Rasim Yağar, Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, belediye başkan adayları ve çok sayıda STK üyesi katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarıyla başladı. Salondaki davetlilerle bir araya gelen Kurum, katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Arada bir boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız”

Programda konuşan Murat Kurum, "81 ildeki tecrübemizle 25 yıllık birikimimizle milletimiz ne zaman zora düşse onların yanında olduk. Kastamonu’da, Rize’de, Bartın’da, Giresun’da seller oldu. Biz 2 saat sonra oradaydık. Elâzığ’da ve Malatya’da deprem oldu. Biz yine çizmelerimi giydik montumuzu baretimizi taktık milletimiz bizden ne bekliyorsa onun için hep birlikte çalışıp çabaladık. 6 Şubat asrın felaketinde tüm Tokatlılarımızla 85 milyon kardeşimizle birlikte tek yürek olduk. 11 ilimizi ayağa kaldırmak için, ilçe ilçe belde belde köy köy dolaşarak 11 ilimizdeki kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Bu 25 yıllık birikimle sadece İstanbul’la ilgileneceğiz. İstanbul’un meseleleriyle ilgileneceğiz. İstanbullu kardeşlerimizin sorunlarını problemlerini çözmek için şu anki mevcut yönetimin yaptığı gibi yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. Biz hep sokakta milletimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“İstanbullular artık CHP’li mevcut yönetimin ihmalkârlığından da, sorumsuzluğundan da bıkmış usanmıştır”

İstanbul’un yaşadığı sorunlara değinen Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Biz bir yandan İstanbul’un raylı sistem uzunluğunu 2 kat arttırırken, diğer yandan şehrin her yerine yeni tüneller, otoparklar, bisiklet yolları yapacağız. İstanbul’un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini biz çözeceğiz. Biz halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik. 31 Mart akşamı da terk etmeyeceğiz. Bu güne kadar 130 bin canımızı toprağa verdik. Riskli evlerde gelecek kaygısı çeken, uykuları kaçan annelerimize, babalarımıza güvenli yuvalar inşa edelim istiyoruz. Bir taraftan, İstanbul’u depreme karşı hazırlayıp 650 bin yeni yuva yapacağız, diğer taraftan İstanbul’un her yerinde muhtemel afete karşı afet yönetim merkezleri, toplanma alanları ve yeni acil yardım hastaneleri kuracağız. Bu şehirde tek bir riskli yapı kalmasın istiyoruz. Bu güzel şehri afetlerde yanımızda olmayanların ihmaline terk etmeyeceğiz. İstanbullular artık CHP’li mevcut yönetimin ihmalkârlığından da, sorumsuzluğundan da bıkmış usanmıştır”

“Bu şehirde sesini duyuramayanların sesi olacağız”

Yönetime geldiğinde gençlere ve yaşlılara yapacağı destekleri anlatan Murat Kurum “Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. Çocuklarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız. Adaletsizlik yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin elinden biz tutacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek vereceğiz. Bu şehirde sesini duyuramayanların sesi olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bu şehrin her evin evladı, kardeşi olacağız, arkadaşı olacağız. İlk işini kuracaklara 100 bin lira destek olarak, her yıl en az 10 bin lira burs vererek, en çok da gençlerimizin yanında olacağız” dedi.