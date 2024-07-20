İBB Çocuk tarafından 7-11 yaş arası çocuklar için hazırlanan yaz okulu, 29 Temmuz 2024-Pazartesi günü başlıyor. 15 gün sürecek etkinlikler, 16 Ağustos 2024-Cuma günü sona erecek. Hafta içi her gün 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulu için başvurular başladı. Başvurular, bu hizmeti verecek 30 Yuvamız İstanbul merkezlerinden yapılabilecek. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İBB Çocuk; 7-11 yaş arası çocuklar için yaz okulu açıyor. 29 Temmuz 2024-Pazartesi günü başlayacak yaz okulu, 15 gün sürecek ve 16 Ağustos Cuma günü sona erecek. 30 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezinde düzenlenecek etkinlikler, çocukların yaz tatillerini en verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için tasarlandı. Her gün farklı ve heyecan verici aktivitelerle dolu programlarda, çocuklar hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak.

Bu süreçte çocuklar; sanatsal faaliyetlerden spor etkinliklerine, doğa keşif gezilerinden eğitici oyunlara kadar birçok farklı etkinlikte yer alacak. Böylece, sosyal becerilerini geliştirecek, yeni arkadaşlıklar kuracak ve unutulmaz anılar biriktirecekler.

BAŞVURU TARİHLERİ:

18 Temmuz’da başlayan İBB Çocuk Yaz Okulu başvuruları, 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

BAŞVURULAR NEREDE YAPILACAK?

Yaz okuluna başvurular için aşağıda belirtilen Yuvamız İstanbul merkezlerinden başvuru yapılabilir.

AVCILAR TAHTAKALE ÇEM AVCILAR TAHTAKALE ÖZGÜRLÜK ÇEM BAHÇEŞEHİR 1.KISIM ÇEM ARNAVUTKÖY HADIMKÖY ÇEM SİLİVRİ GÜMÜŞYAKA FAHRİYE HAYRETTİN BAŞIBÜYÜK ÇEM SANCAKTEPE METRO ÇEM EYÜPSULTAN GÜZELTEPE ÇEM FATİH KARİYE ÇEM SULTANGAZİ YUNUS EMRE ÇEM GAZİOSMANPAŞA MERKEZ ÇEM KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN MURAT ÇEM BAĞCILAR MERKEZ ÇEM SARIYER MADEN ÇEM SARIYER PTT EVLERİ ÇEM ATAŞEHİR ESATPAŞA ÇEM GÜNGÖREN GENÇOSMAN ÇEM BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ ÇEM PENDİK GÜZELYALI ÇEM KARTAL KARLIKTEPE ÇEM ÜMRANİYE MADENLER FERAH ÇEM BAHÇELİEVLER YENİBOSNA ÇEM BAKIRKÖY ATAKÖY SELİN BAŞIBÜYÜK ÇEM KAĞITHANE GÜRSEL ÇEM SANCAKTEPE MECLİS ÇEM ÇATALCA KALEİÇİ ÇEM BEYOĞLU ÖRNEKTEPE ÇEM BAYRAMPAŞA YILDIRIM ÇEM ÜSKÜDAR KISIKLI ÇEM ŞİLE KUMBABA ÇEM TUZLA YAYLA MERKEZ ÇEM