İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimi İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. AK Parti Pendik Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Almanya seyahati sırasında açıklamış olduğu mülteci sayılarıyla ilgili soru önergesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Meclis İkinci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, AK Parti Esenyurt Meclis üyesi Harika Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki mülteci sayılarıyla ilgili verdiği bilgilerin yanlış olduğunu belirterek bu konuda bir soru önergesi sundu. Önerge mecliste oy çoğunluğuyla reddedildi. Bunun üzerine AK Parti Pendik Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, “Bir Belediye Başkanı’nın toplumla paylaşmış olduğu verileri, bilgileri sıhhatli ve doğru paylaşması kendisinden beklenir. Sonuç olarak Almanya’da açıklamış olduğu istatistiki bilgilerin hangi kriterler üzerinden belirlendiği toplum tarafından merak edilmektedir” ifadelerini kullandı. Murat Türkyılmaz’ın bu ifadeler ile sunmuş olduğu yeni önerge meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

“Mültecilere dair gerçek dışı rakamları ortaya atması bir çelişkidir”

AK Parti Esenyurt Meclis üyesi Harika Öztürk sunduğu soru önergesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Almanya’nın Düsseldorf kentinde mültecilerle ilgili verdiği sayıların doğruluğu yansıtmadığını belirtti. Öztürk, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 Haziran 2024 tarihinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir toplantıda, ‘İstanbul’da 2 milyon 500 bin mülteci bulunduğunu beyan etmiş 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17’si, 18’si demek. Böyle bir artış olamaz, doğru değil. Mülteciye de İstanbulluya da haksızlık’ demiştir. İBB Başkanı’nın İstanbul nüfusunu resmi rakamlara göre açıklarken mültecilere dair gerçek dışı rakamları ortaya atması bir çelişkidir. Zira 2022 yılında da bir konuşmasında İSKİ’nin su tüketim verilerine göre 19 milyon 300 bin kişinin yaşadığını belirtmiştir. O tarihte sözüm ona 2 buçuk milyon mülteciyi 19 milyonun yani gayri resmi sayının içinde sayarken bugün ise 16 milyon resmi nüfusun içinde hesap etmektedir hatta oran vermektedir. Ayrıca yine daha sonra İBB Başkanı Ankara’da bir canlı yayında İSKİ’nin su tüketim verilerine dayandırdığı 2 buçuk milyon mülteci sayısı açıklamasını yinelemiştir. Buna karşılık 21 Haziran 2024 tarihli İçişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklama şu şekildedir. Göç idaresi başkanlığımızın resmi rakamlarına göre bugün itibariyle İstanbul’da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, 3 bin 250 uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunmaktadır” dedi.

“10 milyon mülteci buralarda olmazdı”

CHP Bahçelievler Meclis Üyesi Gencay Özcan söz alarak, “Sayıları tam olarak tespit edilemeyen ama İstanbul’daki bütün yerel yöneticilerin gerçeği bildiği verilen sayıların çok üzerinde mülteciye İstanbul’daki hem ilçe belediyeleri hem de büyükşehir belediyesinin hizmet ettiği çok açık ortada. Bu soruyu soran arkadaşımız AK Partili Belediye Başkanlarıyla konuşsa bu soruyu sormazdı. Şunu söyleyebiliriz, arkadaşlarımız Ekrem Başkan’ın yurt dışına çıkışından rahatsız oldukları kadar mültecilerin bu kadar kontrolsüz gelmesinden rahatsız olsaydı ve sınırları yeterince korusaydı milyonlarca belki de bugün 10 milyon mülteci buralarda olmazdı” ifadelerini kullandı.

“Bir Belediye Başkanı’nın toplumla paylaşmış olduğu verileri, sıhhatli ve doğru paylaşması beklenir”

Bunun üzerine AK Parti Pendik Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, “Bir Belediye Başkanı’nın toplumla paylaşmış olduğu verileri bilgileri sıhhatli ve doğru paylaşması kendisinden beklenir. Sonuç olarak Almanya’da açıklamış olduğu istatistiki bilgilerin hangi kriterler üzerinden belirlendiği toplum tarafından merak edilmektedir. Geçmiş dönemde CHP’nin siyasi içerikli birçok soru önergesi olmuştur. Bizler nezaketen soru önergesinin başkanlık makamına iletilmesi konusunda yapıcı bir siyaset izledik. Bugün CHP’nin bu tutumunun CHP’nin son zamanlarda değişmiş olduğunun ama hala izlerini taşıdığını da üzülerek gördüğümüz vesayetçi otoriter tavrından kaynaklandığını da ifade etmek isterim. Bir soru önergesinin başkanlık makamına sorulmasına dahi tahammül edemiyor arkadaşlar” ifadelerini kullandı.