Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması sonrası İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde sıralandı:

"Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Turan Aydoğan, Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Elçin Karaoğlu, Mehmet Şahin, Onur Soytürk, Erdinç Çolak, Onur Aldı, Hakan Karaköse, Meral Çakır, Dursun Balcıoğlu, Kadriye Kasapoğlu, Mete Mağden, Cevat Kaya, Rasim Kaya, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Yakup Öner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Turgut Tuncay Önbilgin, Arif Gürkan Alpay, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, Serap Öbekci, İhsan Yılmaz, Ali Ayçiçek, Fatih Özçelik, Begüm Çelikdelen, Engin Ulusoy, Murat Selvi, Nurten Uğursoy, Ramazan Gülten, Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Hakan Aplak, Faik Özberk, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, Nazan Başelli".

Şüphelilerin evinde arama yapıldığı, operasyonun kapsamının genişleyebileceği ve başka isimler hakkında da gözaltı kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan operasyona ilişkin yapılan açıklama yapıldı. 6 şahsın firari olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;

19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.

Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde aramalar devam etmektedir.”