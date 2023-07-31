Bursa'nın Kapalı Çarşı'sında faaliyet gösteren altın imalatçısı Ekrem Filiz, geleneksel altın imalat işinden ayrılarak, yaptığı araştırmalar sonucunda altını içilebilir hale getirdiğini duyurdu. Altının içindeki zararlı bileşenleri imha ettiğini ve sadece yararlı mineralleri bıraktığını iddia eden Filiz, bu özelliği sayesinde birçok hastalığa fayda sağladığını öne sürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ek gıda takviyesi izni de alarak ürettiği altın tozlarının Türkiye'nin pek çok ilinden ve yurt dışından yoğun talep gördüğünü belirtti.

Ekrem Filiz, yaklaşık 7 yıl önce başladığı çalışmaları sonucunda altını içilebilir hale getirdiğini açıkladı. Başlangıçta küçük ölçekli bir girişim olan bu işi zamanla bir sektöre dönüştürdüklerini belirten Filiz, madenleri özel bir yöntemle suda eriyebilir toz haline getirdiklerini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla ürünlerini toz olarak satışa sunabildiklerini söyledi. Ayrıca, alıcılarına tozun yanında içme sıvısını da vererek kullanımı kolaylaştırdıklarını dile getirdi.

Altın tozlarının içerisindeki zararlı bileşenleri imha edip sadece yararlı mineralleri bıraktıklarının altını çizen Filiz, bu içilebilir altın manna tozlarının çeşitli hastalıklara fayda sağladığına inandığını belirtti. Ürünün ek gıda takviyesi olarak onay aldığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı bir ürün olduğunu vurguladı.

Ekrem Filiz'in geliştirdiği içilebilir altın tozları, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından büyük ilgi görüyor. Talebin yüksek olması nedeniyle ürünün yarım ve bir gram olarak satıldığı ve gramının bin 400 liradan müşterilere ulaştırıldığı açıklandı.

Filiz, bu inovatif ürünle altının içindeki zararlı siyanür bileşenini etkisiz hale getirerek sadece yararlı minerallerin kalarak içilebilir hale gelmesini sağladığından bahsetti. Bu başarı sayesinde ürünün "içilebilir altın manna tozu" olarak bilindiğini sözlerine ekledi.

Özellikle sağlık faydaları nedeniyle içilebilir altın tozlarının ülke içinde ve yurt dışında büyük bir rağbet gördüğü belirtiliyor. Bu girişim, altın sektöründe yeni bir bakış açısı sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.