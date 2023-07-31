Bursa'nın Mudanya ilçesinde ilginç ve tehlikeli bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir aracın sürücüsü, dikkatsizce hareket ederek kendisini ve diğer sürücüleri riske attı. Yolculuk esnasında sürücü, bir ayağını camdan dışarı çıkartarak ilerlemeye devam etti.

Bu tehlikeli ve sorumsuz davranış, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak tepkilere neden oldu. Araç sahibinin trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tutumu, birçok kişinin dikkatini çekti.

Trafik kurallarının ve güvenli sürüş prensiplerinin ihlali olan bu davranış, kaza riskini artırdı. Bir elinde direksiyon, diğer ayağı ise camdan dışarıda olan sürücünün, ani bir manevra veya acil durumda kontrolünü kaybetme riski oldukça yüksekti. Bu tür davranışlar, trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların hayatını tehlikeye atarak, trafikteki düzeni bozmaktadır.