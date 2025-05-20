Olay, bir tüketicinin yaşadığı şikâyetle başladı ancak yapılan incelemeler, gerçeğin sanılandan çok daha vahim olduğunu ortaya koydu.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, ruhsatsız ve denetimsiz şekilde faaliyet gösteren bir üretim alanına düzenlenen baskında yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine el konuldu. Bu ürünlerin, son kullanma tarihi geçmiş peynirlerin eritilerek yeniden kalıplanmasıyla üretildiği belirlendi. Toplam piyasa değeri 1,5 milyon lirayı bulan bu sağlıksız ürünler, piyasaya sürülmek üzereydi.

13 Mayıs 2025’te, Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ve tarım ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, söz konusu kaçak tesiste üretimin onaysız ve tamamen sağlıksız koşullarda yapıldığı netlik kazandı. Ürünlerde süt yerine kullanım süresi dolmuş peynirlerin eritilip tekrar kalıba döküldüğü tespit edildi.

Mart ayında başlayan sürecin çıkış noktası ise bir vatandaşın şarküteriden aldığı peynirin içinden eldiven çıkması üzerine yaptığı şikâyetti. Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbarın ardından başlatılan takip, sahte üretim tesisine uzanan zinciri ortaya çıkardı.

İşletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası kesildi. El konulan tüm ürünler imha sürecine alındı. Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan kaydının bulunduğu, birçok kez ceza aldığı ancak mal varlığı yetersizliği gerekçesiyle bu cezaların tahsil edilemediği öğrenildi.