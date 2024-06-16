İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda sürücülere dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"9 günlük Kurban Bayramı tatili dün başladı. Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı. Hâlâ yollarda olan vatandaşlarımız var. Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri.

Lütfen araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Kemerimizi takalım ki: YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"