Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın sonucu, minibüs adeta küle döndü.

Olay, saat 10.50 sıralarında Ataşehir Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 LC 1203 plakalı Fıat marka servis minibüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler tüm aracı sarınca yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, adeta küle dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.