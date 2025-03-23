İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilen 51 şüpheli, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeden çıkarılarak cezaevine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: EKREM İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, açıklamada Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığı ifade edildi.