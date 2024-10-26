Bakanlık, valiliklerin iş birliğiyle Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkâri'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya kadar birçok şehirde bu anlamlı buluşmaları gerçekleştirdi. Şu ana kadar 1.500 şehit ve gazi ailesi misafir edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında projeye dair paylaşımlarda bulunarak, şehit ve gazi ailelerinin her zaman baş üstünde tutulduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.