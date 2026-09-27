Bursa İş Mahkemesi, SGK’nın yurt dışında çalışma gerekçesiyle geçersiz saydığı isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Gurbetçi emeklileri yakından ilgilendiren karar, benzer durumdaki vatandaşlar açısından emsal niteliği taşıyor.

Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanan bir vatandaşın sigortalılık süresi, SGK tarafından yapılan denetimlerde "yurt dışında çalıştığı tespit edildiği" gerekçesiyle iptal edildi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un X hesabından paylaştığı bilgilere göre, sigortalılık süresi iptal edilen ve emekli maaşının kesilmesi riskiyle karşılaşan gurbetçi vatandaş, hakkını aramak için mahkemeye başvurdu.

MAHKEME SGK'NIN O İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ

Bursa İş Mahkemesinde görülen davada, SGK’nın iptal kararına karşı sunulan emsal teşkil edecek deliller inceledi. Mahkeme, yürürlükteki mevzuat ile kazanılmış hakları dikkate alarak, gurbetçi vatandaşın yatırdığı primlerin ve isteğe bağlı sigortalılık kapsamında geçen sürelerin geçerli olduğuna hükmetti. SGK’nın iptal işlemini iptal eden mahkeme, iptal edilen sürelerin vatandaşa iadesine hükmetti.

Uzmanlar, Bursa İş Mahkemesinin verdiği bu kararın, benzer durumda olan binlerce gurbetçi emekli ve sigortalı için "örnek karar" niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Yurt dışında yaşadığı dönemde Türkiye’de isteğe bağlı sigorta primi ödeyen gurbetçiler için önemli bir hukuki yol açıldı. SGK’nın bu süreleri iptal etmesi halinde, vatandaşların dava yoluyla haklarını yeniden talep edebilmesinin önü açılmış oldu.