Türkiye’de rap müzik ile ilgilenen bir grup, “Walk and Flow” sloganı ile yaptıkları projeyi, New York Times Meydanı’nda verdiği reklam ile duyurdu. Projede, ünlü müzisyenler grafitlerle süslenen bir kabine girip koşu bandı üstünde yürüyerek eserlerini seslendirdi.

Türk müziğini dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedefleyen ünlü rapçilerden Yener Çevik, Cash Flow, Anıl Piyancı, Decrat gibi isimler farklı bir konsept ile seslerini duyuruyor. Proje geliştiren rapçiler, grafiti ile boyanan bir kabine girip koşu bandı üzerinde yürüyerek performansları seslendiriyor. O anları video klip haline getiren rapçiler, bu şekilde “Walk and Flow” sloganı ile farklı bir marka oluşturmayı hedefliyor.

“Times meydanında yer almak gurur verici”

Uluslararası bir marka çıkartmak için çalıştıklarını dile getiren projenin yapımcısı Ulaş Çelik, “Projemiz New York Times Meydanı’nda yer aldı. Nasip olursa biz de tüm dünyanın konuştuğu bir müzik markası inşa etmek istiyoruz. Tabii ki New York Times Meydanı’nda yer almak gurur verici ama bu bizim için daha başlangıç. İlk sezonumuzu yayınladık nasip olursa ikinci sezonu Avrupalı ve Türk rapçileri birleştirerek yayınlamak istiyoruz. Biz ülkemize bir müzik markası kazandırabilmek ve ülkemizdeki yetenekli sanatçıları dünyaya açabilecek bir platform geliştirmek amacındayız. Uluslararası bir marka nasıl ortaya çıkarabiliriz amacıyla yola çıktık. El Musto ile yaptığımız son projenin global listelerde viral olması ve daha önce grafiticiler ile yaptığımız çalışmaların viral olması bizi çok teşvik etti. Emir Monoman öncülüğünde çok özgün bir konsept ortaya çıkartmaya çalıştık” dedi.

“İnsanların daha çok ilgisini çekeceğini düşündüm”

Projenin konseptinin çok ilginç ve sıra dışı olduğunu ifade eden El Musto olarak bilinen Mustafa Murat Sarı, “Dale Don Dale şarkısı ile güzel bir çıkış yakalamıştık. Bu proje ile birlikte güzel bir çalışma oldu benim için. Ulaş ağabeyin teklifi üzerine ben de bu projede yer almak istedim. Video görüntülerin renkli olması insanların daha çok ilgisini çekeceğini düşündüm” diye konuştu.