Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.E. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 4 kutu halinde toplam 224 adet sentetik ecza maddesi (Lyrica) ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan S.E. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, operasyonla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.