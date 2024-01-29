İDO, GESTAŞ ve Marmara RoRo seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Denizi’nde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle, İDO’nun Kadıköy-Yenikapı-Bandırma arasında gerçekleştirilen tüm deniz otobüsü seferleri iptal edildi. 29 Ocak’ta (Bugün) yapılacak olan 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal oldu.

GESTAŞ tarafından yayınlanan duyuruda ise bugün Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Marmara RoRo da tüm seferlerini iptal etti. Erdek, Bandırma, Marmara Adası, Avşa Adası ve Tekirdağ seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.