Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Zemin Veri Bankası' projesi kapsamında kentin zemin yapısına ilişkin verileri sayısal ortama aktararak tek bir sistem altında topluyor. Çalışma ile zemin etütlerinden elde edilen bilgiler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilerek yapay zeka destekli analizlerle haritalandırılacak. Büyükşehir belediyesinin 2023 yılında başlatılan proje kapsamında il genelinde yapılan tüm zemin etüt çalışmaları ortak bir veri havuzunda toplanıyor. Proje, zemin yapısına ilişkin verilerin yapay zeka destekli analizlerle değerlendirilmesini ve sonuçların harita ortamına aktarılmasını hedefliyor.

Kurumlardan alınan veriler tek sistemde

Proje, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Belediyelere ait zemin etüt raporlarının yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere ilgili kurumlardan temin edilen veriler de dijital ortama aktarılıyor. Sıvılaşma potansiyeli, heyelan riski ve fay hatlarına ilişkin haritalar sistem içinde yer alıyor.

Yapay zeka destekli zemin haritaları

Toplanan veriler, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek zemin sınıflandırması, sıvılaşma riski ve taşıma kapasitesi gibi parametreler haritalandırılıyor. Bu çalışmaların, riskli alanların tespitine ve mikro bölgeleme süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla bugüne kadar çok sayıda jeolojik ve jeoteknik rapor sayısallaştırıldı. Sistem kapsamında:5 bin 965 araştırma çukuru, 10 bin 964 sondaj (169 bin metre derinlik), 4 bin 108 jeofizik çalışma (9 bin 571 sismik, 4 bin 106 MASW, 4 bin 752 mikrotremör, 5 bin 493 DES, 186 ERT) olmak üzere toplam 41 bin 37 adet zemin verisi sisteme işlendi.

Vatandaş zemin bilgilerine ulaşabilecek

Projenin tamamlanmasıyla yeni yapılacak zemin etütlerinde mevcut verilerden yararlanılması, afet riski düşük alanların belirlenmesi ve kentsel planlama süreçlerine veri sağlanması hedefleniyor. Ayrıca sistemin, 'Kocaeli Şehir Rehberi' platformu üzerinden vatandaşların zemin durumunu sorgulayabileceği şekilde erişime açılması planlanıyor. Projede 2025 yılı itibarıyla önemli aşamaların tamamlandığı belirtildi.