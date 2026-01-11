Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında elde ettiği bu galibiyetle sezonun ilk kupasını kazanırken, taraftarlarına da büyük sevinç yaşattı.

Final karşılaşmasında Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, ilk yarıda attığı golle takımını üstünlüğe taşırken, ikinci yarıda Jayden Oosterwolde’nin kaydettiği gol skoru belirledi.

1,5 MİLYON EURO PRİM!

Karşılaşmanın ardından futbolcuları sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, derbi öncesinde Sadettin Saran yönetiminin galibiyet primi olarak takıma 1,5 milyon euro (75 milyon TL) dağıtma kararı aldığı öğrenildi.