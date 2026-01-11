Genel Kurul, haftalık çalışmalarına 13 Ocak Salı günü başlayacak ve trafik cezalarında artış öngören düzenlemeleri de kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Teklifin kabul edilen ilk 6 maddesine göre, tescil plakasının okunmasını zorlaştıracak ya da okunamaz hale getirecek şekilde bilerek değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak, araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Düzenleme kapsamında, yük taşımacılığında kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan motorlu taşıtlar ile 17’den fazla oturma yeri bulunan yolcu taşıma araçlarında takograf bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanımı mecburi olacak.

Yerleşim yerleri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saat aşan sürücülerin ehliyetlerine her ihlalde 30 gün, 56-65 kilometre/saat aşanların 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla aşanların ise 90 gün süreyle el konulacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere ise 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Saldırgan sürücüye para cezası

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak. Geri alınan sürücü belgeleri, sürenin sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçerek yeniden araç kullanmasına engel bir durum bulunmadığının tespit edilmesi halinde iade edilecek.

Seyir halindeyken cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu haller dışında yetkililerin izni olmadan olay yerini terk eden sürücüler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Komisyonların gündemleri

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, "Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi"ni ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplanarak, Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.