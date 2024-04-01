İstanbul’da yoldan çıkan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaköy Tersane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı geldiği iddia edilen 34 HD 1908 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 vatandaşa müdahale ederek Tasim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza yapan otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karaköy’de esnaflık yapan Can Gürer, “Biz etrafı düzenlerken arkadaşla ses duyduk ve dışarı çıktık. Etraf darmadağındı, otobüs şoförü telefona bakıyordu dediler” diye konuştu.

Esnaf Kaan Çakır ise, "Biz arkadaşımıza mal verirken otobüs sanırım kontrolünü kaybetti. Arkadaşımız Mehmet’i altına aldı, sonra da dükkana doğru girdi. Her tarafı paramparça yaptı. Biz deprem oluyor zannettik, öyle sallandık” dedi.

Alparslan Taş da, “Ben kapı tarafında kargo hazırlarken birdenbire otobüs geldi kaldırıma ve arkadaşa çarptı, sonra da yan dükkanın camını falan kırdı. Biz yardım için koştuk, arkadaşımızı aşağı yuvarlamıştı. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi, zaten otobüs çok hızlı geliyordu. Ben canlı şahit oldum ve korkudan geri çekildim” şeklinde konuştu.