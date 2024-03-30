Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobilin ağaca çarptığı kazada 74 yaşındaki kadın ve oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı. Ailenin iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca Yolu’nda sürücüsünün kimliği belirlemeyen 54 AJS 659 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı. Kazada 74 yaşındaki anne Zeliha Biricik, ikiz çocukları Hasan Biricik ve Hüseyin Biricik yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen anne Zeliha ve ikiz çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğer oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailenin Kaynarca ilçesinde hayvancılık yaptığı ve iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenilirken otomobilin paramparça olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.