

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Safir sokak üzerinde 4 katlı binanın 4. katında sobadan sıçrayan küller yangına neden oldu. Dumanı fark eden daire sakinleri yangını söndürmeye çalıştı. Çekyata sıçrayan yangını söndürmek isteyen 1 kişi ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülen yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Ayağından yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT