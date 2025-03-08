

Köy konağında verilen iftarda mahallede yaşayan sakinler ve misafirler birlikte yemek yiyor.



Tüfekçikonak Mahallesinde yıllardır yaşatılan gelenekle her akşam bir kişi tarafından ücretsiz iftar yemeği ikramı veriliyor.

TUİK tarafından 2024 yılında yapılan sayımda nüfusu 189 olduğu açıklanan Tüfekçikonak Mahallesi, İnegöl-Bursa karayolu 24. Kilometrede yer alan çoğunluğu Kafkasya göçmeni Gürcüler ile kısmen lazlardan oluşan bir yerleşim biri olarak biliniyor. İnegöl ilçesinde ise kütüğü Tüfekçikonak yazan 5 bin kişiye yakın kişinin yaşam sürdüğü tahmin ediliyor.

Siyasetçilerin çıktığı köy olarak ta bilinen Tüfekçikonak bu kez o’nlarca yıldır yaşatılan bir gelenekle gündeme geldi. “Birlik olalım, birlikte paylaşalım” adı verilen organizasyonda mahallenin erkekleri her akşam iftar sofrasında bir araya geliyor.

Mahalle muhtarı Nedim Sevim, tek iftar sofrasının büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyerek, “11 ayın sultanı Ramazan’da mahallemizde yaşayan herkes aynı sofrada buluşuyor.



Birlik ve beraberliğimizi sembolize eden bu geleneksel organizasyonlar nedeniyle mahallemizde kavgalar, küskünlükler, alınganlıklar olmuyor. Mahallemizin sorunlarını konuşuyor, dertleşiyoruz. Anılarımız tazeliyor, evlerimizde pişirilen yemekleri birlikte paylaşıyoruz.



Her akşam bir mahalle sakinimiz iftar soframızı bereketlendiriyor. Mahallemize gelen misafirlerimizde soframızdan nasipleniyor. Büyüklerimizden kalan bu geleneği, gelecek nesillere de taşımak en büyük arzumuz” diye konuştu.