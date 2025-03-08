

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Hacı Y.(35) yönetimindeki 06 BOY 801 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Oruç tutan sürücünün iddiaya göre tansiyonun düşmesi sonucu meydana gelen kaza da sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ