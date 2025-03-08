Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler, haftalık bazda ortalama %8,78 oranında yükseliş kaydetti. Dolar/TL kuru %0,18 oranında düşerken, Euro/TL %4,19 değer kazandı. Gram altının fiyatı ise haftalık bazda %2,34 arttı.

BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.748,03 ile 10.556,78 puan aralığında dalgalandı. Haftayı, önceki haftaya kıyasla %8,78’lik bir artışla 10.507,11 puandan kapattı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, Euro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.