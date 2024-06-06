İGA İstanbul Havalimanı, binlerce çalışanını ağırladığı geleneksel Skywalkers etkinliğinin beşincisini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Konserler, sahne performansları ve birbirinden eğlenceli yarışmaların iki gün boyunca devam ettiği etkinlikte İGA İstanbul Havalimanı yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi.

Skywalkers 2024 açılış konuşmasını yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İstanbul’un ve Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmayı millî bir sorumluluk olarak sahiplendiklerini belirtti ve bu yolda kazanılan başarıda İGA İstanbul Havalimanı çalışanlarının emeği, gayreti, kararlılığı olduğunu vurgulayarak İGA Ailesine teşekkür etti. 2023 yılında, dünyanın en fazla turist ağırlayan 4. ülkesi olduklarını sözlerine ekleyen Bilgen, "Ülkemize hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78’i İGA İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 2024 yılına da son derece iddialı başladık; ilk 4 ay içinde İstanbul’a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içinde İstanbul Havalimanı’nın payı yüzde 72,86. Ağırladığımız yolcu sayısından uçuş sayısına ve hizmet verdiğimiz hava yollarına kadar her yıl kapasitemizi, ulaştığımız insan, ülke ve destinasyon sayısını artırıyoruz. Her geçen gün artan büyüme rakamlarımız en büyük övünç kaynaklarımızdan biri" diye konuştu.

4-6 Haziran günlerinde İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen 5. Skywalkers’da ünlü müzik grupları Manga, Pandami Music, Barabar sahne aldı. DJ performanslarıyla da renklenen etkinlikte sürpriz ödüllerin verildiği yarışmalar ve oyunların yanı sıra sokak lezzetleri de yer aldı.