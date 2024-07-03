Beşiktaş’ta İGA İstanbul Havalimanı’nın düzenlediği ’Avrupa Havalimanları Konseyi 34. Yıllık Genel Kongresi’ yapıldı.

Beşiktaş’ta küresel havacılık sektörünün geleceğine yön verme konusundaki kararlılığını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, ’Avrupa Havalimanları Konseyi 34. Yıllık Genel Kongresi’ düzenledi. Kongrede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec açılış konuşması gerçekleştirdi. Avrupa havacılık sektörü için de kritik öneme sahip havalimanının gerçekleştirdiği kongrede sektörün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500’ü aşkın havalimanı profesyoneli misafir edildi. Kongrede üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, havacılık sektörünün geleceği ve fırsatlar gibi pek çok konu ele alındı.

"Günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır birinciliğini sürdürdü"

Avrupa Havalimanları Konseyi 34. Yıllık Genel Kongresi’nde açılış konuşması gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havalimanımız günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Hatta, 30 Haziran Pazar günü havalimanımız açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile yeni bir rekora imza atarak 268 bin 275 yolcuya hizmet verdi. Yine dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde de havalimanımız dünya genelinde 7. sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin ve İstanbul Havalimanı’nın sektör açısından kayda değer başarılara imza attığını görüyoruz"

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin dün, Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu’nu yayımlandığını belirten Uraloğlu, "Bu raporda da Türkiye’nin ve İstanbul Havalimanı’nın sektör açısından kayda değer başarılara imza attığını görüyoruz. Örneğin, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği harici ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye, Kovid-19 pandemisi öncesi Haziran 2019 dönemine göre yüzde 24 bir artış elde etti ve üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 4’lük bir büyüme elde etti. Toplam Hava Bağlantı Seviyesi rakamlarına göre de 34 bin 269 bağlantı ile listede ilk sırada yer aldı. Havalimanımız ise doğrudan bağlantı açısından Avrupa sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Ayrıca Türk HUB Merkezleri olan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarımız, Orta Doğu’ya en iyi doğrudan bağlantı gerçekleştiren Merkezler oldu. İstanbul Havalimanı 2019’dan bu yana merkez bağlantısını yüzde 87 arttırarak 57 bin 060 bağlantıya ulaştırdı. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, dünyada ise küresel bir havacılık merkezi olduk. 2018 yılında hizmete açtığımız havalimanı ile birlikte İstanbul; havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri olmuştur. Ayrıca havalimanımız küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olmasıyla da havayolu şirketlerini cezbetmektedir. Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta göklerdeki bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketinin gelmesine imkan sağlıyor. Bu bağlamda havalimanımız küresel planda iddialı hava yolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek çok önemli bir üs olabilme potansiyelindedir" şeklinde konuştu.

"Kuruluşumuzdan bu yana, havalimanımız hızla büyümeye devam etti"

Avrupa Havalimanları Konseyi 34. Yıllık Genel Kongresi’nde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, "Zengin kültürel dokusuyla İstanbul, çağlar boyunca ev sahipliği yaptığı tüm medeniyetler için özel bir yer olmuştur. Havalimanımızın yardımıyla bu muhteşem metropolü dünyanın geri kalanına tanıtma fırsatına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik konularda havacılığın geleceğine yönelik bilgi, deneyim ve vizyonlarımızı paylaşmak üzere bir araya geleceğiz. Havacılık sektörü, insanları, kültürleri ve toplumları birbirine bağlayan ve aynı zamanda uluslararası ticareti teşvik eden küresel ekonominin temel taşıdır. Türk havacılığı ve özellikle İGA İstanbul Havalimanı son yıllarda kayda değer bir büyümeye tanıklık etti ve turizm Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişiminde ayrılmaz bir rol oynadı. Kuruluşumuzdan bu yana, havalimanımız hızla büyümeye devam etti. Son teknolojiye sahip tesisleri ve sürdürülebilirlik, yolcu memnuniyeti ve operasyonel mükemmellik alanlarında inovatif girişimleriyle dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasındaki stratejik konumumuz ve 316 destinasyonda 100’den fazla havayolu ile çalışma başarımız, küresel ölçekteki etkimizi vurguluyor. Şu anda üç anapist ve iki yedek pist ile yılda 90 milyon yolcuyu ağırlayabilen havalimanı, yakın gelecekte Avrupa’nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açmaya devam edecek" dedi.

"Dünyanın tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalışan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz"

Dünyanın tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalışan ilk havalimanı olmayı hedeflediklerini dile getiren Bilgen, "Elbette ki hızla büyümemizi sürdürürken çevresel etkilerimiz konusunda da son derece hassas davranmaya devam ediyoruz. İGA İstanbul Havalimanı’nın sürdürülebilir çözümlere yönelik küresel talebe uyum sağlayarak yeşil enerjiyi benimseme konusunda önemli ilerleme kaydetmiş olmasından büyük gurur duyuyoruz. Eskişehir GES Projesi’ne 212 milyon Euro’luk önemli bir yatırım yapılıyor ve Eskişehir ilinde 3 milyon metrekarelik geniş bir alanda 199,32 MWe lisanssız GES (güneş enerjisi Santrali) kurarak, dünyanın tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalışan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Bu tarz daha birçok stratejik girişimle, sektörün temiz enerjiye geçişinde öncü konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten ve sektörümüzün başarılarını birlikte kutlarken aynı zamanda havacılığın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alacak ve bunların üstesinden gelmeye yönelik planlar oluşturacak önemli tartışmalara katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul’un bu ilham verici tartışmalar için mükemmel bir zemin oluşturduğuna inanıyorum ve havacılık sektörünün önünde müreffeh bir gelecek için çalışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.