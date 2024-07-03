Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce il genelinde yaşanan çeşitli olarak suçların içerdiği 15 olayı aydınlığa kavuşturdu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce, Haziran ayında meydana gelen ve Olay Yeri İnceleme Timlerince müdahale edilen; 6 hırsızlık, 4 kasten öldürme, 2 mala zarar verme, 2 genel güvenliği tehlikeye sokmak, bir ateşli silahla kasten yaralama olmak üzere toplam 15 olayda olay yerinden elde edilen bulgularla olayın faili 22 şüpheli şahıs tespit edilerek olaylar aydınlatıldı.