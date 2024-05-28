Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde fidelerin toprakla buluşturulmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

İğneada beldesinde Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik ile sebze fideleri toprakla buluşturuldu. Atatürk İlkokulu bahçesinde öğretmenler tarafından hazırlanan alanda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen karışık sebze fideleri, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu.

Fide dikimi sırasında teknik personeller tarafından öğrencilere yetiştiricilik konusunda bilgi verildi.