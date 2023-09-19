Mühendisliği ve yapısal gövde tasarımı İGÜ TTO’da geliştirilen İHA projesi “Jet Dron”, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen Hangar Kampüs İnovasyon Programı’nda 1’inci oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), bilimsel ve teknolojik alanlarda yaptığı birçok proje ve iş birliği ile öne çıkıyor. İGÜ TTO bünyesinde geliştirilen dikey kalkış ve yatay uçuş kabiliyetine sahip elektrik fan motor tahrikli sabit kanat İHA “Jet Dron”, 13-14 Eylül tarihlerinde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından 38 üniversiteden 93 takımın katılımı ile düzenlenen Hangar Kampüs İnovasyon Programı’nda 1’inci olarak büyük bir başarıya imza attı. TUSAŞ tarafından düzenlenen Hangar Kampüs İnovasyon Programı, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin iş fikirlerini ticarileştirilebilir bir iş modeline dönüştürme yolunda kapsamlı destekler sunuyor.

38 üniversite 93 takımla katıldı

Projeler için ihtiyaç duyulan makine-teçhizat, malzeme, yazılım, laboratuvar kullanımı gibi birçok olanak sağlayan ticarileştirilebilir bir iş modeline dönüştürme yolunda kapsamlı destek ve ayrıcalıklar tanıyan Hangar Kampüs İnovasyon Programı, 14 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. TUSAŞ tarafından düzenlenen 38 üniversitenin 93 takımla katıldığı Hangar Kampüs İnovasyon Programı’nda 1’inci olan VTOL Elektrik Fan Motorlu İnsansız Hava Aracı “ALAZ” ile yarışmaya katılan “GökTuran Takımı” büyük bir başarıya imza attı.

Jet Dron projesinin 2022 yılında İstanbul’da düzenlenen İGÜ TTO’nun “Uçan Araba TUSİ” ile katılımcı ve sponsor olduğu Dünya Hava Taksi Kongresi’nden sonra İGÜ TTO ekibi tarafından tasarlanan bir lisans mezuniyeti tez çalışması olduğunu belirten İGÜ TTO Müdürü Yahya Kemal Kıran, “Projenin ilk sunumu Ekim 2022’de İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin başkanlığında düzenlenen İGÜ TTO Teknoloji ve Proje Grubu’nda yapıldı. Projeye ait tasarımlar Mayıs 2023’te şekillenmeye başlamış olup; proje fikri ve tasarımı ile Haziran 2023’te katılım sağlanan TUSAŞ Kampüs İnovasyon Programı’nda ilk 12 takım arasına seçildik. Proje takımı GökTuran’a bundan sonrasında TUSAŞ tarafından mentorluk sağlandı ve Eylül 2023’te yapılan yarışmaya hazırlanıldı. Hangar Kampüs Yarışması’nda ilk üç sırayı kazanan takımlara TUSAŞ, THY, İstanbul Teknopark ve Ankara Teknopark gibi sektöründe öncü kurum ve kuruluşlardan sponsorluk desteği verileceği belirtildi. Bu faaliyetlere ait çalışmalara katılıp Jet Dronumuz ALAZ’ın teknoloji demonstrasyonunu üretmek ilk hedefimizdir. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde de İGÜ TTO bünyesinde yer alan diğer projelerimize ait çalışmaları devam ettirerek, yeni prototip ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.