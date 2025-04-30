Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların huzurla ve güvenle oyun oynayabilmesi için ilçe genelindeki parkları yenileyerek, mahallelere yeni spor sahaları ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince son olarak; Göçmenler Sokak Parkı, İnkılap Caddesi Parkı, Fahrettin Paşa Parkı, Bağlarbaşı 48/1 Sokak Parkı ve Keçesuyu Parkı baştan aşağı yenilendi. Çalışmalar kapsamında bu parklara toplamda 3 yeni basketbol ve minyatür futbol sahası kazandırıldı.

Başkan Bahçetepe, yeni parklar için saha çalışmalarını sürdürüyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, çalışmaları tamamlanan 5 parkı ziyaret ederek, çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar, yenilenen parklar dolayısıyla Başkan Bahçetepe’ye teşekkürlerini ve memnuniyetlerini iletti. Başkan Bahçetepe, ilçede uygun bulunan noktalara yeni parklar kazandırma yönünde saha çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken, mevcut parkların da iyileştirilmesi ve çocuklar için hem daha güvenli hem de daha kullanışlı hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

13 park baştan aşağı yenilendi, 2 yeni park yapıldı

Gaziosmanpaşa’da son bir yılda 13 park yenilenirken, ilçeye 2 yeni park kazandırıldı. Bakım ve yenileme çalışmaları yapılan parklarda yer döşemeleri tümüyle değiştirilerek, koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaların önlenmesi amacıyla kauçuk zemin döşendi. Yetersiz gelen veya zamanla deforme olan çocuk oyun grupları ise yeni oyun grupları ile değiştirildi. Kent mobilyalarının yanı sıra aydınlatma ve sulama sistemlerinin modernize edildiği parklarda peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapılarak yeşil alanların çoğalması sağlandı.