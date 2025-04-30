Laboratuvar teknikerleri, örneklerin alınmasından testlerin sonuçlandırılmasına kadar olan süreci en verimli şekilde yöneterek, doğru ve hızlı tanıların konulmasını sağlıyor. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle laboratuvarlar, artık daha fazla test ve analiz yapabilme kapasitesine sahip. "Hastaların sağlık süreçlerini hızla takip edebilmek mümkün hale geliyor" diyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İstanbullu Tosun, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin yüksek kapasitesi ve çeşitliliğiyle test sonuçlarını hızlı ve güvenilir şekilde sunduğunu belirtti. Laboratuvarın 7/24 açık ve tüm süreçlerin devam ediyor olmasının, tanı süreçlerini hızlandırarak hastaların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Hızlı ve güvenilir sonuçlar

Doç. Dr. Tosun, laboratuvarın hastaların sağlık süreçlerine katkı sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Laboratuvar teknikerlerimiz, örneklerin alınmasından sonuçların raporlanmasına kadar her aşamada önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca laboratuvarımızda kullanılan en son teknolojik cihaz ve ekipmanlar ile testler en kısa sürede sonuçlanarak, hastaların tedavi süreçlerine hızlıca yön verilebiliyor" dedi.

Modern teknoloji ve otomatik sistemlerle hızlı testler

Laboratuvarının en basit mikroskobik testlerden, en komplike moleküler testlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduğunun altını çizen Doç. Dr. Tosun, "Özellikle bakteri tanımlama ve duyarlılık testleri, otomatik sistemlerle hızlı bir şekilde yapılmakta, sonuçlar en kısa sürede raporlanmaktadır. Bu hızlı işlem süreci, hekimlerin daha erken tanı koymalarını ve tedavi sürecini hızlandırmalarını sağlıyor. Laboratuvarın hızlı, kaliteli ve güvenilir işleyişi, hastalarımıza en iyi hizmeti sunmamıza imkan tanıyor. Ayrıca, bu süreçte görev alan tıbbi laboratuvar teknikerlerimizin uzun süreli deneyimleri ve özverili çalışmaları bizim için büyük bir değer taşıyor. Yüksek kapasite ve modern teknoloji ile hizmet verirken, hastaların sağlığına daha hızlı ulaşabilmesi için sürekli gelişen ve sürekli yenilenen, güncellenen bir yapıya sahibiz" diye konuştu.