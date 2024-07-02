Balıkesir’de düzenlenen “II. Asya Uluslararası Göstergebilim Kongresi”, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

“Asya’nın Göstergeleri: Hüzün ve Umut” teması ile düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre açılış konuşmalarını Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği Başkanı ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Asya Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneği Başkanı Sung Do Kım, Türkiye Göstergebilim Çevresi Kurucu Eş Başkanı Doç. Dr. Murat Kalelioğlu, Asya Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneği Onursal Başkanı Hidetaka Ishıda, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptığı açılış konuşmasında farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden akademisyenleri, birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Oğurlu etkinliğin alan için verimli geçmesi temennilerini paylaştığı konuşmasında, kongrenin düzenlenmesine destek olan kurumlar ile katılımcılara da teşekkür etti.

Kongrenin açılış programı; sempozyum kapsamında açılan resim ve fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından anı fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Merkezi Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Asya Uluslararası Göstergebilim Derneğinin (ASIA) organize ettiği kongreler serisinin ikincisi olan kongre, 3 gün boyunca göstergebilim alanında farklı konularda düzenlenen akademik oturumlar ve bildiri sunumlarına ev sahipliği yaptı

“Asya’nın Göstergeleri: Hüzün ve Umut” teması ile düzenlenen kongrenin açılış programına; Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Asya Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneği Onursal Başkanı Hidetaka Ishıda, Türkiye Göstergebilim Çevresi Kurucu Eş Başkanı Doç. Dr. Murat Kalelioğlu, Asya Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneği Başkanı Sung Do Kım, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Genel Sekreter Yemliha Yanar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.