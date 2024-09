Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) koordinatörlüğünde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği bir Avrupa Birliği Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Erasmus+ KA220 HED Yüksek Öğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları kapsamında yer alan projede, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Kaya yürütücülük görevini üstlenirken, Ekonometri Bölümü'nden Prof. Dr. Sevda Gürsakal ve Dr. Öğr. Üyesi Esma Birişçi, İşletme Bölümü'nden Doç. Dr. Funda Özçelik ve Doç. Dr. Burcu Avcı Öztürk, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise Araştırma Görevlisi Fatih Bilal Gökpınar projede yer alıyor.

Dört Ülkenin Konsorsiyumu ile Yürütülecek

BUÜ’nün koordinatör olduğu proje, toplam 120 bin Euro bütçeye sahip ve İspanya'dan Granada Üniversitesi, Litvanya'dan Klaipeda Üniversitesi ve Fransa'dan IESEG School of Management ile iş birliği içinde yürütülecek.

Öğrencilere Yeşil Meslekler Eğitimi

Projenin detayları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasemin Kaya, "Green Transition for Economics and Administrative Science Students: Green Jobs, Green Skills, and Green Careers (GREAT)" başlıklı projenin, iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim alan öğrencilere yönelik olduğunu belirtti. Kaya, “Amacımız, bu alanda eğitim gören öğrencilerin yeşil meslekler konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak ve kariyerlerini bu yönde geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, proje ile iktisadi ve idari bilimler müfredatlarının yeşil dönüşüme uyumlu hale getirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.