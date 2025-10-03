Edinilen bilgiye göre Sinanbey Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde seyir halinde olan İbrahim İ.(44) yönetimindeki 16 BBE 102 plakalı otomobil ile Kenan Y.(31) yönetimindeki 16 KNY 30 plakalı otomobil, Beyzanur Ö.(25) plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücü İbrahim İ. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç