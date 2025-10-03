ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 25 bin kişi kaybetti. Kalanların çoğu ise şu an çevrelenmiş halde. Benim vur emrimle öldürülecekler. Nerede ve kim olduğunuzu biliyoruz ve sizi öldüreceğiz. Bütün Filistinlileri hayatlarını kaybedecekleri bu korkunç bölgeden ayrılıp derhal Gazze'nin daha güvenli bölgelerine doğru gitmeye çağırıyorum. Yardımcı olmak için hazır bekleyen kişiler herkesle ilgilenecek. Hamas'a da barış için son bir şans verilecek. Orta Doğu ve çevresindeki bölgelerdeki büyük, güçlü ve zengin ülkeler, ABD'nin de katılımıyla, İsrail ile 3 bin yıl sonra Orta Doğu'da barış sağlanması için anlaştı. Bu anlaşmada Hamas da kurtulacak. Herkes için muhteşem olan bu dokümanın detayları bütün dünya tarafından biliniyor. Şiddet ve akan kan duracak. Şimdi derhal hayatını kaybetmiş olanların cenazeleri de dahil bütün rehineleri serbest bırakın" ifadelerini kullandı.



"Pazar gününe kadar bir anlaşma sağlanmalı"

Trump açıklamasında, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'a (TSİ 6 Ekim Pazartesi 01.00) kadar bir anlaşma sağlanmalı. Bütün ülkeler barış anlaşmasını imzaladı. Eğer bu son şans ile de anlaşmaya varılmazsa, Hamas için daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde kıyamet kopacak. Öyle ya da böyle Orta Doğu'da barış sağlanacak" dedi.