Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi ise yaralandı. Bir yolcu, “Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu” dedi.

Olay, Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolunda yaşandı. Yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs Avcılar istikametinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs sürüklenerek bariyerlere çarpıp ağır hasar aldı. Yolcular büyük panik yaşadı.1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.