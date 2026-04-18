Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kartepe istikametine giden İ.B. (20) idaresindeki 41 AZG 596 plakalı otomobil, cadde üzerinde K.A.(67) idaresindeki 54 AP 158 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden İ.B., araçlarda yolcu olarak bulunan A.Y. (17), A.G. (20), E.S. (19) ve A.D. (60) isimli toplam 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.