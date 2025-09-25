SUBÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, iki üniversitenin üst yönetimi, kalite koordinatörlükleri, dijital dönüşüm temsilcileri ve ilgili daire başkanlıkları katıldı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Trakya Üniversitesi heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) ilk seferde 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alan en genç üniversitelerden biri olduklarını vurgulayan Sarıbıyık, "Bu başarı, üniversitemizin tüm birimlerinde kalite kültürünün içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülen çalışmaların bir sonucu. Kurumsal akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış bir diğer yükseköğretim kurumu olan Trakya Üniversitesi ekibiyle deneyim paylaşımını oldukça önemli buluyorum" dedi.

Toplantıda, kalite koordinatörlüklerince kullanılan yazılımlar, doküman yönetim süreçleri, birim ve kurum iç değerlendirme raporlarının hazırlanması, stratejik plan göstergelerinin takibi ve öğrenci işleri iş akış süreçlerinin yönetimi gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Toplantının, iki üniversite arasındaki kalite süreçlerinin karşılıklı geliştirilmesine, iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına ve gelecekteki iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.