Bursa’da İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve beraberindeki heyet Jandarma Teşkilatının 185.yılı nedeniyle Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve beraberinde Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Dr. Celal Kürşad Konukçu, Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı temsilcisi Üsteğmen Mehmet Durmuş ve beraberindeki Jandarma personeli; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Demirtaş, "Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında" temalı şiir yarışmasında dereceye giren, Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Hatice Lemahmutoğlu ve Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu öğrencilerini tebrik ederek hediye verdi.