Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından kutsal topraklara gidecek olan Umreciler için ‘Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri’ düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Bilecik’ten kutsal topraklara gidecekler için düzenlenen eğitim semineri ile umreciler bilgilendirildi. Kayıboyu Camii Toplantı Salonu’nda düzenlenen program, Şerifpaşa Camii İmam Hatibi Adil Yücel’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda açılış konuşması gerçekleştiren Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, umrecilere tavsiyelerde bulundu.

Müftü Dilek, “Umrenin sevabı çok büyük. ’İki umre arasındaki bütün günahlar silinir’ buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Orada yapacağınız ibadetlerin sevabı başka yerde yapılan ibadetlerin sevabından kat kat daha fazla olduğu bilinciyle hareket etmelisiniz ve zamanınızı en verimli şekilde değerlendirmelisiniz. Umre yolculuğu, hem bir ibadet hem de kendini yenileme fırsatıdır. Bu süreçte bilinçli bir şekilde hareket etmek ve ibadetlerin manevi boyutunu idrak etmek son derece önemlidir” dedi.

"Peygamber Efendimize selamımızı ve salavatlarımızı götürün" diyen Müftü Dilek, "Efendimiz Kabe’yi ilk gördüğünde yapılan dua makbuldür buyurmaktadır. Orada hem bizler için hem de ümmet-i Muhammed için bol bol dua edin" dedi.

İl Müftüsü Dilek sözlerini son olarak, “Umrecilere, kutsal topraklardaki mekânların tarihi ve dini önemi, toplu ibadetlerin düzeni ve seyahat boyunca sağlık tedbirleri hakkında da bilgi verildi” ifadelerini kullandı. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.