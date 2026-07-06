Bakanlık, “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Düzenleme kapsamında tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ekonominin desteklenmesi, kadın kooperatiflerinin ürünlerine daha fazla görünürlük sağlanması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşması desteklenecek.

Bakanlık açıklamasında, yönetmeliğin adının tedarik zincirindeki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Taslakta ayrıca üretici, tedarikçi ve “otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü” tanımlarının revize edilmesi, ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi için KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranı oluşturulması da yer aldı.

2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi dolayısıyla zincir market raflarında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilmesi de planlanıyor. Böylece kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması hedefleniyor.

Bakanlık, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin vatandaşlara daha uygun fiyatlarla ulaştırılabilmesi amacıyla kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesinin amaçlandığını bildirdi.