İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi." iddiası doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı yayın organlarında yer alan “Vergi, ceza, harç ve ek MTV’ye ara zam geldi” konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Her yılın kasım ayında Resmî Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının şimdiden belirlenmesi ve duyurulması yasal olarak mümkün değildir. Bahse konu haberlerde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan indirim ve istisna uygulamasında yeniden değerleme oranının yüzde 34,80 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.