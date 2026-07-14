Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 38 kişiyi kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaz sezonu başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı 191'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenle denize girebilmesi için sahillerdeki mesaisini sürdürüyor.

Cankurtaran kuleleri, kurtarma botları ve jet skilerle teyakkuz halinde olan ekipler, 5-12 Temmuz tarihleri arasında Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda 15 ve Darıca'da 4 olmak üzere boğulma tehlikesi geçiren toplam 38 kişiye müdahale etti.

Ekiplerin yerinde müdahalesiyle kurtarılan bu kişilerle birlikte, yaz sezonunun başından itibaren Kocaeli sahillerinde boğulmaktan kurtarılanların sayısının 191'e ulaştığı kaydedildi.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlara cankurtaran hizmeti verilen plajları tercih etmeleri, denizdeki uyarı bayraklarını dikkate almaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

(HFV-