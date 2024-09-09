Balıkesir’de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk ders zili çaldı. Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a vekâleten katılan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de tüm okullarda “İlköğretim Haftası” coşkuyla kutlandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama programı Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, “Bugün, sizlerin eğitim hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfayı bilgiyle, sevgiyle, milli ve manevi değerlerimizle, azimle ve çalışkanlıkla dolduracağınıza inanıyorum. Gözlerinizdeki parıltı, umut dolu bakışlarınız ve öğrenme hevesiniz geleceğe dair güvenimizi artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Gözlerinizdeki ışık geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor”

Törende konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Sevgili öğrenciler; gözlerinizdeki ışık, ülkemizin ve milletimizin geleceğine dair umutlarımızı yeşertmektedir. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olacaksınız. Ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmanın peşinde sürdürdüğünüz hayat yolcuğunda sizlere Rabbimden başarılar diliyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin yanındayız”

Her öğrenciyle yakından ilgilenen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ise, “Öğrencilerimizin heyecanlı ve güzel bir dönemine şahitlik ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak okul heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimizin yanındayız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında; okul hayatına yeni adım atan ve bir üst sınıfa geçen tüm öğrencilerimizle öğretmenlerimize başarılı bir dönem diliyoruz” şeklinde konuştu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Özden, “Gerçekten bizler için çok değerlisiniz. Sizlerin sayesinde geleceğimizi inşa ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın selamlarını vekâleten ben getirdim. Hepimize 2024-2025 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun” diye konuştu.

Miniklere hediyeler takdim edildi

Konuşmaların ardından program kapsamında halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Törende okula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerine 4. sınıflardaki öğrenciler tarafından hoş geldin çiçeği verildi. Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve protokol üyeleri, törenin sona ermesinin ardından anasınıfı ve 1. sınıfları ziyaret ettiler. Okula yeni başlayan öğrencilere güzel ve başarı dolu bir eğitim yılı temennisinde bulunan Özden, miniklere çeşitli hediyeler takdim ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.